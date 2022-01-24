ЦБ РФ приостановил покупки валюты на внутреннем рынке

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Банк России принял решение не осуществлять с 24 января покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, говорится в сообщении регулятора.

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"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск 24 января 2022 года. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков", - указал ЦБ.

Регулятор отметил, что решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

В Банк России также подвернули, что регулятор отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 2,19% к закрытию предыдущей сессии и достиг 79,12 руб., свидетельствуют данные площадки на 14:45 мск.

В последний раз курс доллара поднимался до такого значения в ноябре 2020 года.

По данным Мосбиржи на 15:19 мск, курс доллара замедлил рост до 79,04 руб. (+2,09%), евро находился на уровне 89,08 (+1,38%).