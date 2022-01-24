Рубль укрепился к доллару и евро на сообщении о приостановке ЦБ покупки валюты

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже снизился с 79,28 рубля до 78,57 рубля, евро снизился с 89,55 рубля до 88,79 рубля, свидетельствуют данные площадки на 15:58 мск.

К 16:16 мск рубль продолжал укрепляться. Так, курс доллара находился на уровне 78,48 рубля (+1,36%), евро торговался на уровне 88,76 (+1,01%).

Банк России принял решение не осуществлять с 24 января покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Регулятор отметил, что решение о возобновлении покупки иностранной валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

В Банке России также отметили, что регулятор отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.