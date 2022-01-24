Солодов: квоты на вылов рыбы позволили привлечь 63 млрд рублей инвестиций на Камчатке

ТАСС, 24 января. Программа инвестиционных квот на вылов водных биоресурсов в Камчатском крае позволила привлечь 63 млрд рублей, построено шесть из восьми предусмотренных программой заводов. Об этом сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В рамках системы инвестиционных квот государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов).

"Владимир Владимирович, тоже хочу доложить по рыбной отрасли, буквально коротко, по итогам инвестиционных квот. Только на Камчатке 63 млрд рублей привлечено инвестиций, уже фактически построено шесть заводов из восьми, которые предусмотрены, и создано 2 тыс. рабочих мест. Довольно серьезные результаты, которые именно благодаря Вашему решению удалось реализовать, и действительно мы видим сдвиги в этой сфере", - сказал он.

Губернатор отметил, что следующим приоритетом в реализации программы станет береговая переработка рыбы. "Вы знаете, что есть мнение, что все-таки перерабатывать рыбу, как некоторые говорят, лучше прямо на крупных судах", - ответил президент.

Солодов пояснил, что в регионах виден больший эффект от береговой переработки, так как позволяет создать в четыре раза больше рабочих мест на одну тонну квоты. "И налоговая отдача, и удержание населения, Владимир Владимирович, гораздо больший эффект дает с точки зрения развития региона. Хотя здесь истина посередине", - добавил Солодов.

"Понятно, что нужно создавать рабочие места на берегу, это здесь совершенно очевидная вещь. Имеет право на существование и то, и другое", - сказал Путин.

Индексация сборов за водные ресурсы

Солодов отметил, что больше значение для Камчатского края как региона с дотационным бюджетом имеет поручение президента РФ по справедливой индексации сборов за водные биоресурсы.

"Сейчас доходы нашего краевого бюджета составляют всего 700 млн рублей, а будет 4 млрд 700 млн рублей. И это касается не только Камчатки, Владимир Владимирович, это и Мурманская область, и Сахалин, и Магадан, и Приморье. Все приморские регионы получат сейчас серьезную прибавку, если сохранится пропорция разделения между федеральным и региональным бюджетом, которая есть. Она сложилась годами, и сейчас консенсус, что она должна остаться", - добавил он.