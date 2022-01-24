В АТОР считают, что спрос на Кубу после смягчения правил въезда вырастет незначительно

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Освобождение российских организованных туристов от обязательного представления при въезде на Кубу сертификатов о вакцинации и справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус незначительно изменит спрос на туры в эту страну. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Спрос вырастет незначительно, можно сказать, в пределах статистической погрешности. Для наших туристов важно смягчение ковидных формальностей, но надо учитывать и ситуацию с заболеваниями, и сезонность, поэтому и прирост будет крайне незначительным", - сказала Ломидзе.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин также сообщил ТАСС, что данное изменение не приведет к всплеску спроса на туры на Кубу со стороны россиян. По его мнению, решение кубинских властей вызвано желанием привлечь туристов.

"В основном связано это с борьбой за туристов, потому что на этом направлении активно и успешно работает и Доминикана, и Мексика. Поэтому в этой тройке Куба пытается снижением барьеров для въезда завоевать дополнительное внимание туристов. Поэтому пока это никак не сказывается", - объяснил он.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что Куба изменила правила въезда для российских туристов, прибывающих в страну в составе туристических групп. Теперь россияне освобождены от обязательного представления при въезде сертификатов о вакцинации, а также справок с отрицательными результатами ПЦР-тестов на коронавирус. В посольстве Кубы в Москве АТОР сообщили, что решение об ослаблении правил въезда для туристов из России связано с улучшением эпидемиологической ситуации на Кубе, а также с высоким уровнем вакцинации местного населения.