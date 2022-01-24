"Лукойл" на прошлой неделе выкупил акции и ADR в рамках buyback почти на 6,2 млрд рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. "Лукойл" с 17 по 21 января 2022 года выкупил 365,038 тыс. своих обыкновенных акций на 2,285 млрд рублей и более 622 тыс. депозитарных расписок (ADR) на сумму 52,3 млн долларов, следует из сообщения компании.

Стоимость одной обыкновенной акции составила 6,419 тыс. рублей за штуку, цена одной ADR - $84,07. Выкуп акций осуществляет 100-процентная "дочка" "Лукойла" - Lukoil Securities Limited.

"Лукойл" с 10 по 14 января 2022 года выкупил 28,1 тыс. своих ADR на $2,388 млн, с 13 по 17 декабря 2021 года "Лукойл" выкупил собственных акций и ADR на 1,83 млрд рублей, с 6 по 10 декабря - на 2,49 млрд рублей, с 26 ноября по 3 декабря - на 5,6 млрд рублей.

Программа buyback "Лукойла" стартовала в августе 2018 года. Компания выкупила 4,96% акций на общую сумму $3 млрд. Кроме того, дополнительно у миноритариев было выкуплено 19,5 млн акций в рамках публичной оферты за $1,6 млрд.

Крупнейшим акционером "Лукойла" является президент и основатель компании Вагит Алекперов с долей в 28,33% (размер доли указан по состоянию на конец 2020 года), за ним следует вице-президент по стратегическому развитию компании Леонид Федун с долей в 9,32%.