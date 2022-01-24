В Узбекистане аккредитовали представительство АО "Газпромбанк"

ТАШКЕНТ, 24 января. /ТАСС/. Центральный банк Узбекистана выдал представительству АО "Газпромбанк" свидетельство об аккредитации, в соответствии с которым российское кредитное учреждение получило разрешение на работу на территории республики, сообщила в понедельник пресс-служба финансового регулятора Узбекистана.

"Центральный банк Узбекистана аккредитовал представительство российского АО "Газпромбанк" и разрешил ему деятельность на территории республики. Представительство создано в целях установления, поддержания и развития связей с государственными органами, финансово-кредитными организациями, образовательными и хозяйствующими субъектами Узбекистана, содействия развитию международного бизнеса банка в Узбекистане, а также поддержания инициатив и проектов, реализуемых банком в Узбекистане", - говорится в сообщении.

В настоящее время Газпромбанк инвестирует в реализацию на территории Узбекистана ряда крупных инфраструктурных проектов. В частности, он участвует в финансировании строительства завода по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана.