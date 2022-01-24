Путин поручил продумать внедрение в промышленное производство генетических технологий

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил создать механизм оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству России совместно с советом по реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

"Обеспечить создание механизма оперативного внедрения в промышленное производство прикладных результатов деятельности в области генетических технологий, в том числе посредством привлечения индустриальных (технологических) партнеров на ранних стадиях исследований и разработок, включая доклинические исследования лекарственных средств", - говорится в списке поручений по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий.

Доклад по поручению установлен в срок до 1 сентября и далее - ежегодно. Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента Андрей Фурсенко.

Путин также поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на продление до 2030 года срока реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы, и уточнить целевые индикаторы, показатели и объем ресурсного обеспечения мероприятий в рамках такой программы. Выполнить это поручение необходимо до 1 апреля.