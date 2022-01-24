В ФНС разъяснили методику расчета не облагаемого налогом дохода от банковских вкладов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России выпустила разъяснение о том, как правильно рассчитать не облагаемую налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) сумму годового дохода по банковским вкладам. Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется до 1 декабря 2022 года, уточнили в ведомстве.

Как следует из материалов ФНС, такая сумма рассчитывается путем умножения 1 млн рублей на ключевую ставку ЦБ на 1 января данного года. Годовые доходы по банковским вкладам равные или ниже этой суммы не будут облагаться НФДЛ. Если же доход оказывается выше, налогом облагается разность дохода и свободной от НДФЛ суммы. Декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять гражданам не потребуется, добавили в ФНС.

"Главное - это именно сумма дохода от вкладов за год, так как размер вклада и ставка могут нивелировать эффект друг друга. <…> Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывается", - поясняют в ФНС.

Вместе с тем под налогообложение не будут попадать доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по эскроу-счетам. По окончании года ФНС самостоятельно высчитает сумму налога и направит физлицу уведомление об уплате НДФЛ. "С 1 января по 1 февраля 2022 года банки должны сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении каждого физического лица, которому производились такие выплаты в течение 2021 года. При этом данная информация направляется без детализации по размеру самого вклада, сроку его открытия и процентной ставки", - уточняют в ФНС.