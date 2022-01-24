Правительство Белоруссии ограничило максимальные цены на овощи и яблоки

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии вводит предельные максимальные отпускные и розничные цены на овощи и яблоки до мая. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь премьер-министра страны Александра Исаева в Facebook, ссылаясь на соответствующее постановление правительства.

"Правительство ограничило предельные максимальные уровни отпускных и розничных цен с января по май текущего года на отдельные виды отечественной продукции - на свежие картофель, капусту белокочанную, морковь столовую, свеклу столовую, лук репчатый, яблоки. Новый порядок регулирования цен установлен постановлением Совета министров Республики Беларусь от 24 января 2022 года №36 "О регулировании цен на плодоовощную продукцию", - отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь пояснила, что при установлении предельных максимальных цен учитывались расходы на хранение и реализацию, нормы естественной убыли при хранении, уровень торговой (с учетом оптовой) надбавки в размерах, установленных действующим законодательством, ограниченный размер прибыли субъектов хозяйствования. Ранее эта продукция входила в перечень социально значимых товаров, цены на которые можно было повышать в январе - феврале 2022 года на 0,9%, в марте - декабре 2022 года - на 0,3% к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца, уточнила Исаева.

Представитель правительства заявила, что решение Совмина обусловлено "защитой внутреннего рынка, необходимостью приоритетной поставки отечественной плодоовощной продукции в торговую сеть за счет урожая 2021 года, а также с учетом опережающих темпов роста цен на данную продукцию в сопредельных странах".