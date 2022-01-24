Число федпроектов в нацпрограмме "Цифровая экономика" увеличилось до 10

МОСКВА, 24 января./ТАСС/. Минцифры сообщило об увеличении количества федеральных проектов в нацпрограмме "Цифровая экономика" до 10. Об этом говорится в сообщении министерства.

Новыми федпроектами стали "Цифровые услуги и сервисы онлайн", "Развитие кадрового потенциала IT-отрасли", "Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи".

"Теперь в составе нацпрограммы 10 федеральных проектов, которые охватывают развитие инфраструктуры, безопасную цифровизацию, законодательные инициативы и образование в сфере IT", - отмечается в сообщении.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко ТАСС сообщили, что федеральный проект "Развитие кадрового потенциала" создан в рамках инициативы "Подготовка кадров для IТ". Федеральный проект "Цифровые услуги и сервисы онлайн" объединяет инициативы "Цифровой профиль гражданина", "Госуслуги онлайн" и "Электронный документооборот". Сообщалось, что третий федеральный проект "Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи" разработан с учетом инициативы "Доступ в интернет".

Помимо трех новых федпроектов в нацпрограмму "Цифровая экономика" входят семь федеральных проектов: "Кадры для цифровой экономики", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Информационная безопасность", "Информационная инфраструктура", "Искусственный интеллект" и "Нормативное регулирование цифровой среды".