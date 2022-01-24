Эксперты не исключают падения индекса РТС к 1 000 пунктам

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские индексы могут продолжить падение в условиях сохранения внешнеполитической напряженности, слабости рубля и наблюдаемой в начале недели волны общерыночного ухода от риска, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их оценкам, долларовый индекс РТС может опуститься вплоть до 1 000 пунктов, индекс Мосбиржи - примерно до 2 500 пунктов.

Российские индексы в понедельник отступили к уровням декабря 2020 года: по итогам дня рублевый индекс Мосбиржи снизился на 5,93% - до 3 235,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 8,11%, до 1 288,17 пункта. При этом эксперты не исключают дальнейшую просадку в случае реализации рисков военного противостояния на границе с Украиной. По мнению аналитика "Велес капитал" Елены Кожуховой, индекс РТС может опуститься в район 1000-1100 пунктов, целевой уровень падения по индексу Мосбиржи находится в районе 2 550 пунктов.

В "Финам" также считают вполне возможным сценарием снижение индекса РТС в район 1100-1160 пунктов. Помимо геополитической ситуации, влиять на рынки будет ход торгов на американских площадках. "Инвесторы ждут отчетности крупнейших компаний из индекса Nasdaq, и, если результаты и ориентиры на квартал не совпадут с ожиданиями, коррекция на рынках продолжится. Техническая картина негативная, нисходящий тренд не переломлен, это усиливает вероятность продолжения коррекции", - отметил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

Рынок ждет хороших новостей

Необеспеченные фундаментальными факторами панические распродажи после некоторой стабилизации будут также предполагать значительный потенциал коррекционного восстановления, полагают эксперты. "С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что при появлении надежных сигналов к улучшению внешнеполитической ситуации российские биржевые индексы могут показать быстрое восстановление, сбрасывая с себя накопленный с начала года геополитический дисконт, из-за которого рублевые активы сейчас заметно недооценены", - считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Чтобы ситуация на рынке полностью развернулась, достаточно будет сообщения о подписании соглашения между РФ, США и НАТО, в таком случае в этом году мы увидим как рекордные темпы падения индекса РТС, так и рекордные темпы роста, добавил исполнительный директор департамента рынка капиталов "Универ капитал" Артем Тузов. Поправить ситуацию могут и новые buyback (обратный выкуп акций) от крупных российских эмитентов, также отметил он.

В "БКС мир инвестиций" считают, что если ослабление политических рисков будет поддержано высоким уровнем глобального аппетита инвесторов к риску и комфортными ценами на сырье, российский рынок может ликвидировать просадку до конца года.

По оценкам "Фридом финанс", при условии снижения геополитических рисков и разворота рынка, восстановление индекса РТС до 1 900 пунктов займет ориентировочно пять-семь месяцев.