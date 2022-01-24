Правительство утвердило переход Новосибирска на метод "альтернативной котельной"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения по методу "альтернативной котельной". Соответствующее распоряжение правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Ранее советник директора теплосбытового подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новосибирске Петр Бажин сообщал журналистам, что объем работ по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей в Новосибирске необходимо увеличить в 5-6 раз - с 0,7% от общего объема сетей до 3,4%, чтобы сохранить сети и не увеличивать их износ из года в год. Решить вопрос с недостатком финансирования на капремонт возможно, как отмечали в СГК, за счет перехода на долгосрочное тарифное регулирование по методу "альтернативной котельной".

"Отнести муниципальное образование городской округ - город Новосибирск Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабжения", - говорится в тексте распоряжения.

Об "альтернативной котельной"

Модель рынка теплоэнергетики по типу "альтернативной котельной" предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (на 10 лет и более). Инвестор и местные власти просчитывают затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливается верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже. Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщал, что к концу 2021 года модель начали использовать в 31 городе РФ. По его словам, "альткотельная" позволяет привлекать в сферу теплоснабжения больший объем инвестиций, что повысит надежность обеспечения тепловой энергией и улучшит состояние сетей.