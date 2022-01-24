Третью очередь завода по производству бумаги в Калужской области построят в 2025 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Третью очередь завода по производству санитарно-гигиенической продукции в Калужской области построят в 2025 году, сообщает пресс-служба Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК). Мощность производства возрастет по сравнению с нынешней в три раза, до 210 тыс. тонн продукции в год.

"Строительно-монтажные работы по третьей бумагоделательной машине будут закончены в 2025 году. Годовая мощность завода вырастет до 210 тыс. тонн в год", - указано в сообщении.

В 2021 году ООО "Архбум тиссью групп" увеличило выручку на 37% по сравнению с 2020 годом. Официальный запуск первой линии завода годовой мощностью 70 тыс. тонн санитарно-гигиенических изделий (СГИ) состоялся 8 сентября 2020 года, в 2021 году компания вышла на полную мощность по выпуску бумаги-основы. По итогам прошлого года выпуск продукции увеличился на 32%, объем производства СГИ - на 28%, что связано с вводом и запуском новых производственных мощностей - линии Futura 3 и линии по производству салфеток Omet.

В 2021 году доля полотенец в сегменте товаров повседневного спроса у "Архбум тиссью групп" выросла примерно на 50% и составила 22%. "Рост связан с изменением стиля жизни в условиях пандемии, - пояснили в компании. - Люди больше времени стали проводить дома и все чаще отдают предпочтение именно бумажным полотенцам, а не тканевым".

В настоящий момент ведется строительство второй очереди завода по производству санитарно-гигиенических изделий в Калужской области, которую запустят в начале 2023 года. В течение 2022-23 гг. Pulp Mill Holding вложит в проект около 7 млрд руб. "Наша новая компания буквально ворвалась на рынок, и, несмотря на пандемию, боролась за дистрибуцию, налаживание экспортных каналов. Полностью обновили дизайн упаковок всей линейки продукции Soffione, выпустили на рынок несколько интересных новинок, показали неплохой результат на высококонкурентном российском рынке, а в планах - расширение объема продаж и продуктовой линейки", - приводит пресс-служба слова директора по инвестициям Pulp Mill Holding Владимира Крупчака.

ООО "Архбум тиссью групп" - крупный инвестиционный проект Pulp Mill Holding. Его стоимость превышает 30 млрд рублей. В настоящее время компания реализует продукцию в России, СНГ и Европе под собственным брендом Soffione.