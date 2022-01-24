Тамбовские власти на 20% увеличат поддержку МСП в 2022 году

ТАМБОВ, 24 января. /ТАСС/. Власти Тамбовской области в текущем году направят на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства 182 млн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба администрации региона.

"На реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" будет направлено из бюджета в 2022 году 182 млн рублей, что на 20 процентов больше уровня прошлого года, когда было выделено 147 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным управления регионального и развития Тамбовской области, в прошлом году самой востребованной мерой у местных предпринимателей оказалась финансовая поддержка. "Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства по итогам 2021 года перевыполнил установленный нацпроектом показатель по портфелю микрозаймов на 50% - планировалось выдать 278 микрозаймов, а реально выдано 417. Кроме того, выдано 48 поручительств на сумму 421 млн рублей. Под эти гарантии сформирован кредитный портфель более, чем на 880 млн рублей", - сообщает ведомство.

В настоящий момент в регионе зарегистрировано более 10 тыс. самозанятых, которым также доступны различные формы поддержки. Так, по итогам прошлого года объем выданных им микрозаймов составил 2,9 млн рублей, что вдвое превышает плановое значение, сообщили в администрации региона.