Абрамченко поручила проработать дополнительные меры для недопущения роста цен на "молочку"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли, которые позволят не допустить роста цен на молочную продукцию в России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе вице-премьера.

"Как сообщила вице-премьер, учитывая сокращение поголовья, волатильность рубля и зависимость от иностранных препаратов и рост стоимости кормов, молочной отрасли необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать развитию отрасли и позволят не допустить роста цен на молочную продукцию. Вице-премьер поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году", - отметили в пресс-службе.