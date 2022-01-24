Компания Алишера Усманова купила крупнейший в Узбекистане цементный завод

ТАШКЕНТ, 24 января. /ТАСС/. Компания "Аккерман цемент ЦА", являющаяся "дочкой" российской "Аккерман цемент", которая входит в группу USM, контролируемую Алишером Усмановым, приобрела 98,6% акций крупнейшего в Узбекистане завода "Ахангаранцемент". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Аккерман цемент".

"Инвестиция в "Ахангаранцемент", как и все инвестиции USM в Узбекистане, в первую очередь направлены на развитие этой страны, малой родины Алишера Усманова, главного акционера USM. Вся прибыль, которая будет генерироваться здесь, останется в Узбекистане и будет направлена на социально-экономическое развитие республики", - сказал председатель совета директоров "Аккерман цемент" Антон Селявко, слова которого приводятся в сообщении. По его мнению, в Узбекистане стабильно растет спрос на качественное жилье, что способствует росту производства цемента.

Сообщается также, что приобретение пакета акций осуществлялась с привлечением финансирования Газпромбанка, который является стратегическим финансовым партнером "Аккерман цемент".

Многопрофильная российская холдинговая компания USM владеет и управляет активами в металлургической, горнодобывающей промышленности, в телекоммуникационной и других сферах.