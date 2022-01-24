Биржи США падали на 3-5% утром 24 января

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Основные американские биржевые индексы снижались на 3-5% в первые часы торгов понедельника на фоне ожиданий повышения процентной ставки ФРС и новостей о частичной эвакуации посольства США из Киева. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Американский промышленный индекс Dow Jones снижался на пике падения на 3,1%, индекс S&P 500 - на 3,9%, а котировки электронной биржи NASDAQ упали на 4,8%. Позднее началась частичная коррекция.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI упала на 3,01%, до $82,60 за баррель.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, на настроения инвесторов влияет прежде всего предстоящее во вторник-среду заседание ФРС. По его итогам, как ожидается, будут объявлены планы по борьбе с инфляцией. В их рамках, возможно, уже в марте ФРС повысит процентную ставку по федеральным кредитным средствам с уровня 0-0,25%.

Также негативно на состоянии рынка сказывается напряженность вокруг Украины. "Чем ближе к обрыву, тем более нервная обстановка на рынках. У нас нет информации, чтобы делать выводы для торгов", - приводит The Wall Street Journal слова старшего финансового аналитика в Nordea Asset Management Себастьяна Гэли.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине заявляют о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.