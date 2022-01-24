Торги в Лондоне завершились падением после заявлений об отъезде дипломатов из Киева

ЛОНДОН, 24 января. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи по завершении торгов в понедельник упал на максимальные за год 2,63% на фоне новых слухов о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

Как свидетельствуют данные на сайте торговой площадки, индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, сократился на 197 пунктов, до 7 297 пунктов. Более широкий индекс FTSE 250 продемонстрировал падение на 3,64%, до 21 452 пунктов.

Одним из лидеров падения стали акции международной металлургической компании Evraz, которые к окончанию торгов подешевели на 8,16%. Значительная часть активов компании сосредоточена в России. Акции Polymetal International, являющейся одним из лидеров в сфере добычи драгоценных металлов в РФ и Казахстане, упали в цене на 7,25%.

Как отмечают британские аналитики, на динамику торгов также оказало влияние ожидаемое заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении процентной ставки.

В понедельник британский МИД сообщил, что некоторые сотрудники британского посольства на Украине уезжают из страны из-за якобы растущей угрозы со стороны РФ. По той же причине ранее Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно некоторым сотрудникам дипломатического представительства. Уезжают из Киева и члены семей австралийских дипломатов.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине заявлят о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.