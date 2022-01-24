Глава Кубани просит исключить критерий количества фермерских хозяйств при выдаче субсидий

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил федеральные власти исключить критерий количества крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) при предоставлении субсидий в ходе встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"С Дмитрием Патрушевым обсудили вопросы, которые волнуют аграриев. В первую очередь, это поддержка сельхозкооперативов и семейных животноводческих ферм. В прошлом году условия программы изменились - поддержку стали предоставлять только тем регионам, где зарегистрировано менее 11 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств. У нас же уже больше 13 тысяч КФХ и сельхозкооперативов. Обратился к министру сельского хозяйства с просьбой рассмотреть возможность исключения этого критерия и предоставления субсидии нашему региону", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что с 2015 года на развитие этого направления в крае было привлечено более миллиарда рублей федеральных грантов.

Агропромышленный комплекс входит в основу экономического потенциала Краснодарского края.