СМИ: прокуроры нескольких штатов США обвинили Google в обмане людей для сбора данных

ТАСС, 24 января. Генеральные прокуроры округа Колумбия, штатов Техас, Индиана и Вашингтон подадут в понедельник иски против компании Google. Как сообщила газета The Hill, представители обвинения утверждают, что компания обманным путем фиксировала данные пользователей об их местоположении.

В исках отмечается, что Google использовала так называемые темные паттерны - уловки пользовательского интерфейса, используемые веб-сайтами, чтобы заставить людей делать что-то против их воли. По мнению истцов, технологический гигант с 2014 года вводит потребителей в заблуждение относительно предоставляемой конфиденциальности для личной информации.

"Google ошибочно заставил потребителей поверить, что изменение настроек их учетной записи и устройства позволит защитить их конфиденциальную [информацию] и контролировать, к каким личным данным компания может получить доступ", - цитирует издание выдержки из заявления генерального прокурора округа Колумбия Карла Рейсина.

Представитель Google Хосе Кастанеда в свою очередь заявил, что генпрокуроры "возбуждают дело, основанное на недостоверных претензиях и устаревших утверждениях о настройках компании".

"Мы всегда встраивали защиту приватности в наши продукты и обеспечивали надежный контроль данных о местоположении", - добавил Кастанеда.