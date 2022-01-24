Продажи шампанских вин в России в 2021 году выросли на 6,9%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Объем продаж шампанских и игристых вин в России в 2021 году вырос на 6,9% по сравнению с показателем за 2020 год и составил 18,4 млн дал, говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе-декабре 2021 года составил 18,4 млн дал - 106,9% от уровня января-декабря прошлого года. В декабре продано 4,7 млн дал - 102,3% от уровня декабря прошлого года", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в союзе, объем розничной продажи вин в январе-декабре 2021 года снизился на 0,7% и составил 52,9 млн дал, в декабре этот показатель вырос на 0,8%, до 5 млн дал. Объем розничной продажи водки в январе-декабре 2021 года снизился на 0,9% и составил 71,9 млн дал, в декабре - на 0,1%, до 7 млн дал.

Объем продаж коньяка в 2021 году вырос на 4,8% и составил 12,2 млн дал, в декабре - на 1,1%, до 1,5 млн дал. По данным союза, всего объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-декабре 2021 года снизился на 0,7%, до 212,8 млн дал, в декабре - на 0,1%, до 25,8 млн дал.

Про этом объем розничной продажи слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) в январе-декабре 2021 года вырос на 55,4%, до 11 млн дал, в декабре он увеличился в 3,6 раза, до 2,1 млн дал.