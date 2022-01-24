ЕС запросил в ВТО консультации с Россией по вопросу экспорта лесоматериалов

ЖЕНЕВА, 24 января. /ТАСС/. Европейский союз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о проведении консультаций с Россией по вопросу о введенных ею ограничений на экспорт отдельных видов лесоматериалов. Об этом сообщила в понедельник в Женеве пресс-служба ВТО.

"Европейский союз попросил о консультациях, касающихся спора с РФ о мерах, ограничивающих экспорт определенной древесной продукции из России", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что об этом шаге были проинформированы 24 января члены организации. Как пояснили в ВТО, просьба ЕС касается прекращения Россией действия квот на экспорт древесной продукции и ограничения числа пограничных переходов для вывоза такой продукции. В Брюсселе считают эти меры несоответствующими положениям Генерального соглашения о тарифах и торговле от 1994 года и протокола о присоединении России к ВТО.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития, Россия считает необоснованными претензии Евросоюза к введенным ей 2 января ограничениям на экспорт ряда древесных продуктов. В ходе запрошенных ЕС консультаций в ВТО Москва намерена представить доказательства соответствия этих мер нормам организации.

Еврокомиссия утверждает, что ограничения со стороны РФ подрывают деревообрабатывающую промышленность ЕС, которая ориентирована на экспорт древесины из России, а также создают серьезную неопределенность на мировом рынке древесины.

Согласно решению правительства России, со 2 января по 31 декабря 2022 года действуют повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см. Это сделано для увеличения объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также для пресечения перетоков одних товарных групп в другие, подчеркнули в Минпромторге. Пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза.