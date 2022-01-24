Reuters: США сократили срок завершения сделок с "Группой ГАЗ" из-за ситуации по Украине

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Министерство финансов США сократило в понедельник продление сроков завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ", а также срока для того, чтобы американские инвесторы избавились от его акций в связи с якобы существующей возможностью вторжения России на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя финансового ведомства.

В конце декабря 2020 года такого рода лицензии для холдинга продлили примерно на год. Они истекают в среду, и теперь американские власти продлевают их только на 90 дней из-за ситуации вокруг Украины. "Эти разрешения были продлены на более короткий срок с учетом текущей ситуации с Россией, дальнейшее расширение [сроков продления] будет зависеть от поведения России", - утверждал собеседник агентства. Речь идет о продлении на 90 дней двух так называемых генеральных лицензий, одна из которых касается продления срока избавления от активов "Группы ГАЗ", а в другой прописаны сроки пролонгации сделок с ней.

В пресс-службе Минфина США пока не ответили на просьбу корреспондент ТАСС прокомментировать эту информацию.

О лицензиях

США 6 апреля 2018 года ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц. В черный список Минфина попали бизнесмены Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске "Русал" и группа En+, промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компании B-Finance и "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции попали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Шамалова и ГК "Ренова" Вексельберга.

Изначально Минфин США дал время до 7 мая 2018 года на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, и до 5 июня на то, чтобы разорвали с ними контракты. Впоследствии эти сроки несколько раз продлевались.

В рамках одной из выданных летом 2020 года лицензий Минфин США обязал "Группу ГАЗ" ежеквартально предоставлять финансовую отчетность компании, а также каждый месяц "подтверждать, что [она] не действует от лица или в интересах Олега Дерипаски или любого другого лица, включенного в санкционный список [Минфина США], и что контроль над действиями, политикой и решениями компании принадлежит совету директоров и акционерам группы". В новых лицензиях эти требования сохранялись.

27 января 2019 года Министерство финансов США объявило о снятии санкций, введенных в отношении "Русала", En+ и "Евросибэнерго".