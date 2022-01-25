Биржевые индексы США отыграли утреннее падение

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Основные биржевые индексы США закончили торги в понедельник в плюсе, несмотря на значительное падение утром.

В первые часы торгов понедельника американский промышленный индекс Dow Jones снижался на пике падения на 3,1%, индекс S&P 500 - на 3,9%, а котировки электронной биржи NASDAQ упали на 4,8%. Однако затем началась коррекция.

В результате к моменту завершения торгов Dow Jones вырос на 0,29% по сравнению с уровнем открытия, S&P 500 - на 0,28%, NASDAQ - на 0,63%.

Падение было связано с ожиданиями повышениями ключевой ставки ФРС и ростом напряженности вокруг Украины. Однако повышение ключевой ставки ожидается лишь в марте, а в ситуации вокруг Украины резкого ухудшения не произошло.