Количество продуктовых магазинов и киосков в России сократилось почти на 20% в 2021 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Число киосков, ларьков и продуктовых магазинов в России сократилось в 2021 году на 18,87%, при этом количество новых интернет-магазинов выросло на 93,06%. Такие результаты получил банк "Точка", изучив данные из открытых источников, а также сведения о компаниях-клиентах банка (исследование есть в распоряжении ТАСС).

"Розничная торговля в киосках, ларьках и старых добрых магазинах "Продукты" стремительно уходит в прошлое. По данным ЕГРЮЛ [Единый государственный реестр юридических лиц], таких объектов в 2021 году стало меньше на 18,87%. Эксперты объясняют это переходом их аудитории на онлайн-площадки", - отмечается в исследовании. Кроме того, почти на 12% уменьшилось количество компаний по предоставлению персональных услуг, в том числе салонов красоты, мастера которых все чаще регистрируются как самозанятые.

Компаний по ремонту бытовой техники также стало меньше: в 2021 году их число сократилось на 10,78%. Также почти на 9% уменьшилось количество частных перевозчиков, обслуживающих общественный городской и междугородный транспорт, следует из данных в распоряжении "Точки".

Вместе с тем эксперты банка зафиксировали серьезный рост числа интернет-магазинов. Этот сегмент стал самым часто регистрируемым бизнесом в прошедшем году. Общий прирост в этом сегменте за год составил 93,06%. На втором месте по количеству регистраций оказалась разработка компьютерного программного обеспечения. "Если количество интернет-магазинов увеличилось почти в два раза, то компаний, занимающихся разработкой ПО, стало больше на 5,8%, что происходит в контексте общего роста IT-отрасли в России", - уточнили авторы исследования.

Кроме того, на 3,27% выросло количество новых предпринимателей, специализирующихся на строительстве инженерных сооружений (автомобильные дороги и инженерные коммуникации). Еще на 2,97% увеличилось число агентств по продаже и сдаче в аренду недвижимости.

Годовой оборот

Согласно данным "Точки", самый большой прирост оборота средств в 2021 году продемонстрировал туристический бизнес. Здесь средний прирост составил 125,7% в сравнении с результатами 2020 года. "Такой рывок в сфере случился благодаря постепенному восстановлению авиасообщения с рядом стран, которое было приостановлено в 2020 году. К тому же для россиян вновь полноценно открылся Египет, который был недоступен для них с 2015 года. Вместе с тем, в условиях закрытых границ, в стране развивался и внутренний туризм. Это, по мнению аналитиков, также могло сказаться на финансовом подъеме турбизнеса", - указывается в исследовании.

Также в минувшем году серьезно вырос оборот средств у рекламного бизнеса - на 54,1% к 2020 году. Эксперты банка связывают это с тем, что в первый год пандемии ряд компаний приостановили рекламные размещения, однако в 2021 году предприниматели возобновили полноценную работу со своей аудиторией, в том числе через рекламу.

Тройку лидеров по приросту оборота в ушедшем году замыкает сфера искусства и развлечений, продемонстрировавшая рост в 49,1% по отношению к 2020 году. "Мы предполагаем, что такие показатели в данной сфере могут быть связаны с массовой вакцинацией от коронавируса, снятием ограничений с работы кинотеатров, театров, концертных площадок, что увеличило количество посещений массовых мероприятий", - указывают авторы исследования.

При этом единственная сфера, которая среди компаний-клиентов "Точки" продемонстрировала отрицательную динамику, - торговля продовольственными товарами: -1,2%. Эксперты считают, что такие показатели связаны с развитием крупных ретейлеров, которые вытесняют с рынка нестационарные торговые объекты, специализирующиеся, в том числе на фруктах и овощах. Кроме того, большие сети активно развивают онлайн-доставку продуктов, что повышает лояльность клиентов, указывают эксперты.

В целом "на фоне провального 2020 года, когда многие предприниматели были вынуждены поставить свое дело на паузу, смягчение коронавирусных ограничений в 2021 году позволило вернуть положительную динамику", подвели итог авторы исследования.