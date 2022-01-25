СМИ: зона развития "Цзяндун" на Хайнане совместит деловые проекты с экоразвитием

ХАЙКОУ /Китай/, 25 января. /ТАСС/. Зона опережающего развития "Новый район Цзяндун" в городе Хайкоу на севере китайской провинции Хайнань планирует совместить деловые проекты с программой долгосрочного экологичного развития региона. Об этом сообщил информационный портал "Хайнаньская международная коммуникационная сеть".

По его сведениям, управление "Цзяндун" продолжит содействовать формированию защитного пояса мангровых лесов, который позволит предотвратить эрозию почв и будет способствовать повышению биоразнообразия. В частности, активная работа ведется на территории заповедной зоны "Дунчжайган", которая находится в восточной части Хайкоу на берегу одного из самых больших заливов Хайнаня. Он сформировался в 1605 году, когда на острове произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. Данный проект запущен в марте 2019 года, в ходе его реализации в прибрежной полосе было высажено более 1 млн деревьев.

Протяженность береговой линии зоны развития превышает 30 км, площадь расположенных там водно-болотных угодий достигает 90 кв. км. В последние годы эти места облюбовали стаи перелетных птиц, среди которых орнитологи обнаружили представителей некоторых редких видов. Предполагается, что уже в ближайшее время там сформируется целостная экосистема, включающая прибрежные коралловые рифы.

Мангровые леса произрастают в тропиках и на экваторе вдоль морского побережья. Они хорошо адаптированы к местности, где вода и почва содержат большое количество солей. За последние 20 лет на Земле было уничтожено не менее 35% таких деревьев, в зарослях которых обитает множество животных и птиц.

В июне 2018 года власти объявили о создании около аэропорта Мэйлань в административном центре Хайнаня городе Хайкоу инновационной зоны - "Нового района Цзяндун". Этот особый промышленный комплекс, площадь которого превышает 298 кв. км, играет важную роль в развитии порта свободной торговли. На его территории расположен авиационный индустриальный парк, который входит в число стратегически важных объектов, необходимых для успешного формирования на острове передового транспортно-логистического узла международного уровня.