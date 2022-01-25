Япония вводит систему дотаций для сдерживания цен на бензин

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение ввести систему дотаций из государственного бюджета для сдерживания цен на бензин и другие виды топлива на основе нефти. Об этом объявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Он сообщил, что в целом по стране цены на бензин самой распространенной марки "регулар" превысили 170 иен (почти $1,5) за литр. "Это считается критически важной предельной отметкой, после достижения которой правительство должно принимать меры, - пояснил министр. - Система дотаций для сдерживания цен на бензин вводится впервые". "Регулар" примерно соответствует российскому АИ-95.

По словам главы экономического ведомства, дотации будут получать оптовые компании, занимающиеся продажей бензина, дизельного топлива, керосина и мазута. Эта мера вступит в силу с 27 января.

Цена на бензин превысила 170 иен за литр в Японии впервые с сентября 2008 года. Это связано с существенным повышением цен на сырую нефть, которая целиком завозится в Японию из-за границы.