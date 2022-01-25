Опрос показал, что каждый пятый руководитель малого и среднего бизнеса изучал таргетинг

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Таргетинг изучал каждый пятый российский предприниматель из малого из среднего бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты виртуального маркетолога "Макс", проведенного среди 2 109 респондентов со всей России в период 11-20 января 2021 года.

"Каждый пятый предприниматель (21%) изучал самостоятельно или посещал курсы таргетинга. 16% опрошенных руководителей МСБ дополнительно изучали копирайт и работу с текстами. В топ-3 популярных направлений дополнительного образования также попали онлайн-дизайн и верстка - 10% представителей МСБ говорят о том, что изучали эти дисциплины для запуска собственных сайтов и приложений", - говорится в исследовании.

Треть опрошенных (35,1%) получала дополнительное образование просто для расширения кругозора, свыше 40% - обучались новым специальностям еще до запуска бизнеса (для карьерного роста). 22,1% представителей МСБ получали знания в новых профессиональных областях специально для решения задач своего бизнеса, из них 5% - чтобы контролировать наемных специалистов.

"Опрос показал, что всего 20% руководителей пытались учиться таргетингу, но запускали его самостоятельно 70%. Иными словами, 50% предпринимателей делают то, в чем недостаточно разбираются. При этом надо понимать, что между эффективной рекламой и умением настраивать таргетинг поставить знак равенства нельзя, поскольку в таком случае необходимо наличие умения выбирать каналы, понимать свое позиционирование и разбираться в сортах рекламных текстов и баннеров. А этому надо учиться", - отмечает основатель компании "Виртуальный маркетолог "Макс" Юрий Панов.

42,6% предпринимателей убеждены, что их опыт и знания позволяют им заменить любого сотрудника в компании. Так, почти 70% владельцев небольших предприятий и ИП имеют опыт самостоятельной настройки интернет-рекламы и продвижения компании в сети. Лишь 20% привлекают для этого внешних подрядчиков.