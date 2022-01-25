Дальнегорский ГОК увеличил добычу руды на 20%

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Дальнегорский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в 2021 году добыл 982,2 тыс. тонн руды, что на 20% больше, чем в предыдущем году, выпуск продукции вырос почти на 5%, сообщила пресс-служба предприятия.

"ООО "Дальнегорский ГОК" подвел итоги работы за 2021 год. Было добыто 982,2 тыс. тонн руды, что на 20% больше, чем в 2020 году (816,6 тыс. тонн руды) <...>. По заказу потребителей было выпущено 89,6 тыс. тонн продукции, в том числе 88,9 тыс. тонн борной кислоты всех марок и 769 тонн борного гранулированного ангидрида. Кроме того, было выпущено 187,6 тыс. тонн моногидрата серной кислоты", - говорится в сообщении.

В 2021 году на предприятии продолжалось технологическое обновление производственного процесса, было закуплено новое оборудование для цехов предприятия, проведен остановочный ремонт оборудования комбината в августе-сентябре прошлого года. В частности, был приобретен универсальный эмиссионный спектрометр для экспресс-анализа химического состава сталей. Кроме того, парк техники пополнился новым топливозаправщиком.

Летом прошел ежегодный технологический ремонт всех основных подразделений комбината, на который было направлено более 60 млн рублей. "Говоря о планах на 2022 год, на предприятии отмечают, что в этом году остановочный ремонт будет носить внушительные масштабы, а на закупку оборудования и материалов планируется направить более 140 млн рублей, в два раза больше, чем в прошлом году. Также в планах компании - дальнейшая модернизация оборудования и производственных площадок, наращивание объемов добычи и выпуска готовой продукции, закупка горной и производственной техники", - говорится в сообщении.

Дальнегорский ГОК - единственное предприятие в России, выпускающее борную кислоту. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморского края сосредоточено около 3% мировых запасов бора, предприятие обеспечено рудой для работы еще минимум на 100 лет.