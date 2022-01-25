Вторую очередь первого за Уралом тепличного розария запустили под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Вторую очередь первого за Уралом тепличного розария запустили на базе тепличного комбината "Новосибирский" группы компаний "Горкунов". Вторая очередь позволит увеличить имеющиеся мощности в два раза и срезать до 60 тыс. цветов в день, сообщил ТАСС директор по развитию компании Василий Пронькин.

В 2020 году на площадке "Новосибирского" был запущен первый в Сибири тепличный розарий. Как сообщали ТАСС в компании, планируется, что при выходе на проектную мощность в нем будут собирать не менее 10 тыс. цветов в день. В будущем комплекс позволит отказаться от импортных цветов, которые завозят из стран Африки, Колумбии и Нидерландов.

"Она (вторая очередь - прим. ТАСС) функционирует, фактически технические срезки цветов прошли. Это второй участок после реконструкции, еще два гектара, там 11 сортов роз, в том числе кустовые и плюс 30 видов [цветов находятся на сортоиспытании]. Мы планомерно исполняем те обязательства, которые брали перед правительством области по деверсификации нашего производства", - рассказал Пронькин.

По его словам, вторая очередь розария позволит увеличить мощности по выращиванию цветов хминимум в два раза. "До 60 тыс. роз ежедневно будем срезать", - пояснил он. Поставки цветов осуществляются по всей России: от Москвы до Дальнего Востока. Как уточнили в компании, вложения в реконструкцию второй очереди составили порядка 200 млн рублей.

В дальнейшем руководство компании рассматривает также выращивание в тепличном комбинате "Новосибирский" гортензий и хризантем.