СМИ: зона развития "Цзяндун" сыграет ключевую роль в экономических проектах Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 25 января. /ТАСС/. Зона опережающего развития "Новый район Цзяндун" в городе Хайкоу на севере провинции Хайнань в ближайшие десятилетия будет играть ключевую роль в создании на острове порта свободной торговли. Об этом со ссылкой на официальные данные сообщил информационный портал Хайнаньская международная коммуникационная сеть.

По его сведениям, руководство этого важного инновационного кластера планирует воспользоваться преимуществами, появившимися благодаря введению новых законодательных норм, а также использовать ряд благоприятных факторов, среди которых - выгодное географическое положение. Кроме того, "Цзяндун", как отмечается, имеет большой потенциал для создания рабочих мест и привлечения профессионалов со всего мира.

Согласно плану хайнаньской администрации, "Цзяндун" будет играть активную роль в проектах Морского Шелкового пути XXI века, в ходе реализации которых остров станет важным связующим звеном по формированию морских торговых маршрутов, ведущих из Юго-Восточной Азии в Индию, арабские страны, в Африку и Европу.

Привлечение инвесторов

В связи с поставленными задачами эта инновационная зона планирует активно привлекать к участию в стратегических проектах китайский и зарубежный капитал. В соответствии с генеральной программой развития уже к середине текущего столетия Хайнаньский порт свободной торговли должен стать экономическим и транспортным центром глобального значения.

По данным Министерства коммерции КНР, на фоне преобразований, проводимых местными властями, иностранные инвестиции в экономику Хайнаня резко возросли: в 2019 году они составили $1,5 млрд, в 2020 удвоились до $3 млрд. В январе - августе минувшего года они увеличились на 386% в годовом исчислении, превысив $1,9 млрд.

Согласно данным портала, управление "Цзяндун" активно содействует размещению на территории зоны штаб-квартир ведущих компаний. Ожидается, что в ближайшие годы там обоснуется целый ряд коммерческих организаций, по рейтингу делового издания Forbes входящих в глобальный список 500 предприятий с крупнейшей капитализацией.

В 2021 году на Хайнане насчитывалось более 1,3 тыс. компаний с участием иностранного капитала, количество которых за год увеличилось в 3,4 раза. Наиболее интенсивный приток инвестиций обеспечили Тайвань и специальные административные районы КНР - Гонконг и Макао. "Новый район Цзяндун" стал одним из приоритетных направлений для капиталовложений этих партнеров.

По статистике, с 2018 года в самой южной китайской провинции обосновались свыше 780 гонконгских предприятий. На них приходится более 40% фирм, создаваемых на Хайнане инвесторами, которые базируются за пределами материкового Китая. Из официальных подсчетов следует, что за последние три года Гонконг вложил в экономику острова порядка $4,75 млрд.

Модернизация инфраструктуры

"Цзяндун" входит в список 11 инновационных зон Хайнаня, которым власти уделяют первостепенное внимание. Среди приоритетных направлений развития этого кластера - трансграничные перевозки и логистика, выставочная деятельность, сфера образования, туризм и экологичные проекты. Для успешной реализации программы по стимулированию экономического роста правительство активно содействует возведению объектов, которые в долгосрочной перспективе обеспечат динамичный рост в соответствующих областях.

Важную роль в процессе глобальной интеграции "Цзяндун" играет расположенный поблизости международный аэропорт Мэйлань - крупная воздушная гавань, пассажиропоток которой в 2021 году составил около 35 млн человек. Кроме того, на территории этой зоны опережающего развития ведется интенсивное строительство современных автомагистралей. Формирование такой передовой системы коммуникаций, как уточняется, станет надежной основой для масштабных проектов инициативы "Один пояс - один путь".

Для подготовки квалифицированной рабочей силы в "Цзяндуне" открыли свои представительства и филиалы такие престижные учебные заведения, как Пекинский педагогический университет и британская Школа Харроу. Одна из главных задач зоны развития - обеспечить динамичный рост благодаря тесному взаимодействию производственного сектора и научно-образовательной сферы.

В июне 2018 года власти объявили о создании около аэропорта Мэйлань в административном центре Хайнаня городе Хайкоу инновационной зоны - "Нового района Цзяндун". Этот особый промышленный комплекс, площадь которого превышает 298 кв. км, играет важную роль в развитии порта свободной торговли. На его территории расположен авиационный индустриальный парк, который входит в число стратегически важных объектов, необходимых для успешного формирования передового транспортно-логистического узла международного уровня.