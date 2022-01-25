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СМИ: в Японии беспилотный контейнеровоз совершил переход между двумя портами

Длина маршрута составила около 270 км

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Беспилотный контейнеровоз во вторник успешно зашел в автоматическом режиме в порт Сакаиминато, завершив экспериментальный маршрут длиной около 270 км в условиях ночи и бурного моря из порта Цуруга. Он пришвартовался у причала, забросив на него канаты с помощью дронов, сообщило информационное агентство Kyodo.

Беспилотный контейнеровоз до этого успешно маневрировал в акватории порта, фиксируя расположение и направление движения других судов с помощью инфракрасных камер.

Эксперимент был организован группой японских компаний во главе с инвестиционным и благотворительным фондом Nippon Foundation. В последнее время он активно занимается финансированием и внедрением технологий автоматического движения судов различных типов.

В частности, эксперименты такого рода были проведены в нынешнем месяце с пассажирскими паромами и катерами. Внедрение технологий беспилотного плавания, по замыслу Nippon Foundation, должно уменьшить число инцидентов на море и помочь решению обостряющейся проблемы нехватки моряков.

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