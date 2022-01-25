Посол РФ: переговоры о поставках газа в КНР находятся в "высокой степени готовности"

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Переговоры России и Китая о новом проекте поставок в КНР природного газа с Дальнего Востока и Сахалина достигли высокой степени готовности. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

Он отметил, что, помимо проекта о поставках газа через территорию Монголии, есть и другие проекты. "Есть еще один проект поставок природного газа с месторождений Дальнего Востока России, в том числе острова Сахалин. Вот еще один проект, который обсуждается. Причем обсуждается в достаточно, я бы сказал, высокой степени готовности итоговых документов", - сказал он.