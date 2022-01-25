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Российский рынок акций открылся ростом, индекс Мосбиржи прибавляет 2,64%

Фьючерс на WTI дорожает на 0,55% и торгуется на уровне $83,77 за баррель

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Утренняя сессия на российском рынке акций открылась во вторник ростом индекса Мосбиржи. По данным на 07:00 мск, рублевый индикатор прибавляет 1,03% и находится на отметке 3 268,75. К 07:20 мск индекс увеличивался уже на 2,64%, до 3320,65 пункта.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,72%, до $86,89 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,55% и торгуется на уровне $83,77 за баррель.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 25 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3200-3320 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 77-80 рублей.

Целевые диапазоны "Фридом Финанс" закрытия для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро составляют 3255-3450 пунктов, 76,45-78,3 рублей и 87,50-88,7 рублей за евро соответственно.

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