Потребление натурального кофе в России в 2021 году выросло на 8%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Потребление натурального кофе в России по итогам 2021 года увеличилось на 8% по сравнению с показателем за 2020 год и составило 303 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка (РСХБ).

"На фоне ковидных ограничений в 2020 году отмечено существенное снижение темпов прироста потребления натурального кофе до 6% за год против 13% годом ранее, подсчитали в РСХБ. В 2021 году прирост потребления на рынке натурального кофе составил 8%, до 303 тыс. тонн, что свидетельствует о возвращении к трендам "доковидных" лет", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, с 1991 года потребление натурального кофе в России возросло с 0,2 до 2,1 кг на душу населения. Натуральный кофе попадает в чашки россиян из Вьетнама, Бразилии, Италии, Индонезии и Уганды - это традиционные лидеры поставок, по итогам 2021 года на них пришлось 79% импорта. В целом в страну ввезено 241 тыс. тонн натурального кофе.

"С 1991 года потребление натурального кофе росло главным образом за счет увеличения платежеспособности населения и развития культуры потребления кофе. За последние пять лет натурального кофе стали пить на 30% больше, а главным драйвером сейчас является покупка кофе на вынос. Сейчас россиянин в среднем выпивает порядка 300 чашек натурального кофе в год, что эквивалентно 60 литрам на человека и 8,76 млрд литров на всю страну, в то время как 30 лет назад за год пили по 29 неполных чашек, то есть примерно 5,7 литра на человека, или 848 млн литров на страну", - сказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, слова которого приводятся в сообщении.

При этом, как отметили в Россельхозбанке, Россия не только закупает натуральный кофе, но и продает его. И речь идет не о простом реэкспорте, а об обжарке, то есть переработке и создании товара с дополнительной маржинальностью. Несмотря на небольшие объемы - порядка 16 тыс. тонн в 2021 году, - экспортные поставки жареного кофе за последние пять выросли в 2,5 раза. Жареный кофе у России больше всего покупают Белоруссия, Казахстан, Украина, Грузия и Абхазия.

Спрос на растворимый кофе

При этом аналитики отмечают также увеличение спроса в России на заменители кофе (экстракты, концентраты и эссенции), то есть на растворимый кофе. Потребление по состоянию на 2021 года Россельхозбанк оценивает в 93 тыс. тонн. В 2021 году потребление заменителей кофе и растворимого кофе на душу населения составило 0,7 кг. В целом, в отличие от потребления натурального кофе, потребление растворимого не растет и остается на уровне в среднем 0,8 кг на душу населения с 2001 года.

Импорт растворимого кофе в 2021 году составил 63 тыс. тонн, что на 1% больше, чем годом ранее, а за пять лет он вырос более чем на 10%. Основными поставщиками растворимого кофе являются Бразилия, Индия, Германия, Вьетнам, Швейцария, которые обеспечивают свыше половины импорта.

Порядка 50% произведенного в России растворимого кофе направлено на экспорт - в основном, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Грузию.