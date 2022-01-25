За первую неделю действия программы кешбэка были проданы тысячи туров по РФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Количество проданных туров по России после старта нового этапа программы туристического кешбэка исчисляется тысячами, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.

Например, клиенты туроператора "Дельфин" забронировали несколько тысяч путевок в первую неделю действия акции, рассказал генеральный директор компании Сергей Ромашкин. "В первую неделю забронировано несколько тысяч путевок. Топ-5 - Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, горные лыжи (все регионы), Подмосковье, Крым. Спросом пользуются круглогодичные курорты либо те, где в период кешбэка высокий сезон", - сказал эксперт.

По его словам, туристы ждали запуска нового этапа программы: в первый день продажи туров по России выросли вдвое, в дальнейшем рост составил 35-40%.

Более сотни заявок в день на туры по РФ с кешбэком получает "Интурист", за прошедшие выходные их объем значительно увеличился, рассказали в пресс-службе туроператора. Так как период действия программы распространяется на зиму и весну, наибольшей популярностью пользуются горнолыжные направления и санаторно-оздоровительный отдых: горный кластер Сочи, санатории Кавминвод и Крыма. Четвертое и пятое места заняли экскурсионные туры и туры выходного дня в Москву и Санкт-Петербург - после старта программы спрос на них вырос в четыре раза. После ажиотажного спроса в первую неделю действия акции компания ожидает его постепенную стабилизацию.

Около 50% заявок на туры по РФ оформляются по акции у "Русского экспресса", за неделю спрос на путевки по России в зависимости от направления вырос на 25-50%, сообщили в пресс-службе туроператора. В дальнейшем компания ожидает стабильный спрос и значительную долю бронирований туров в Сочи и Крым на март и апрель. Сейчас помимо этих направлений наибольшей популярностью пользуются Домбай и Приэльбрусье. По данным туроператора, в текущем году из-за сезонного фактора, погодных условий и вводимых ограничений снизилось число бронирований туров в Калининградскую область, но выросли объемы бронирований путевок в Крым и на горнолыжные курорты.

Среди клиентов "TUI Россия" наибольший спрос зафиксирован на путевки по акции в Сочи, а также на пакетные туры с чартерными перелетами в Шерегеш, Бурятию, Мурманск и Сахалин, отметили в пресс-службе туроператора. Самыми дорогостоящими турами, проданными компанией по программе кешбэка, стали туры на Байкал (средняя стоимость 94,1 тыс. руб.), в Сахалинскую область (91,1 тыс. руб.) и Мурманск (86 тыс. руб.), самыми бюджетными - в Геленджик (15,3 тыс. руб.), Карелию (17,3 тыс. руб.) и Домбай (20,1 тыс. руб.). Наиболее длительные туры клиенты компании приобретали в Кавминводы (средняя продолжительность - 10 ночей), самые короткие - в Геленджик, Казань и Карелию (по две ночи). Наибольшую долю заявок туроператор получил от семей с детьми (46,3%) и пар без детей (45,9%).

О программе

Новый этап программы кешбэка за туры по России начался в РФ 18 января, он продлится до 12 апреля 2022 года. Согласно условиям программы, тур должен быть оплачен картой "Мир", сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок. Отправиться в путешествие можно в любой регион страны с 18 января по 30 апреля. При этом в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. Программа распространяется на поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей, сообщили ранее в Ростуризме.