Траты россиян на онлайн-образование выросли на треть в 2021 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Траты россиян на онлайн-образование в среднем выросли на треть в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты аналитики cервиса безналичных онлайн-чаевых, донатов и адресных пожертвований CloudPayments среди онлайн-продаж образовательных услуг в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

"В 2021 году онлайн-продажи образовательных услуг значительно выросли: онлайн-оборот вырос на 57%, в наибольшей степени за счет роста среднего чека на 32% - с 2 517 рублей до 3 332 рублей. Наибольший рост продаж продемонстрировали следующие месяцы: март по сравнению с февралем показал рост онлайн-оборота на 36%, август по сравнению с июлем вырос на 21%, сентябрь показал прирост на 18% к августу. В 2021 году продолжился тренд на активный рост интереса к онлайн-образованию, в значительной мере спровоцированный пандемией коронавируса с его ограничениями и массовым дистантом", - говорится в исследовании.

Стоит отметить, что онлайн-образование наряду с онлайн-продажами продуктов питания и электроники, вошло в топ-5 отраслей, максимально "выигравших" от пандемии коронавируса: по данным аналитиков CloudPayments, в первый "пандемийный год" (с марта 2020 года по февраль 2021 года) вклад пандемии (разница между ростом в "пандемийный год" и среднегодовым ростом в предыдущие годы) рост этой отрасли составил 18%.

"Вопреки некоторым прогнозам о том, что спровоцированный пандемией значительный рост онлайн-образования пойдет на спад, 2021 год показал, что интерес к этой отрасли только растет. Люди оценили удобство и эффективность такого способа обучения, а компании, предоставляющие образовательные услуги, значительно расширили перечень курсов, оптимизировали программы. В онлайн перешли и переходят те компании, которые раньше занимались только очным обучением: небольшие школы, многие вузы и т.д.. На мой взгляд, в 2022 году тренд на рост онлайн-продаж образовательных услуг продолжится. По моим прогнозам, рынок вырастет в новом году не менее, чем на 15%", - считает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.