В Новокузнецке начали готовить площадку под строительство нового терминала аэропорта

КЕМЕРОВО, 25 января. /ТАСС/. Подготовительные работы начались на участке строительства нового пассажирского терминала аэропорта в Новокузнецке, который планируется построить к началу 2023 года. Параллельно разрабатывается проектно-сметная документация для прохождения Главгосэкспертизы, сообщил в ответ на запрос ТАСС министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

"В настоящее время выполняется подготовка строительной площадки. Первый этап строительства планируется завершить к февралю 2023 года, к началу проведения Зимних международных игр "Дети Азии", которые пройдут в трех городах на юге Кузбасса: Новокузнецке, Таштаголе и Междуреченске", - написал Рубан.

На первом этапе планируется строительство нового здания аэровокзала с двумя телетрапами площадью 18 тыс. кв. м. Это позволит увеличить пропускную способность новокузнецкого аэропорта вдвое - до 540 пассажиров в час.

По данным Министерства транспорта Кузбасса, точная стоимость работ будет определена после прохождения проектом Главгосэкспертизы. Планируемые объемы инвестиций не раскрываются. Ранее власти заявляли, что строительство терминала начнут к концу 2021 года, однако проектно-сметная документация нового аэровокзала еще разрабатывается.

Новокузнецкий аэропорт построен в 1960-х годах и является ближайшим к горнолыжному курорту Шерегеш на юге Кузбасса, он обслуживает южную агломерацию региона с населением более 1,1 млн человек. С начала 2021 года число обслуживаемых здесь авиарейсов увеличилось почти вдвое, и из-за большого пассажиропотока в аэропорту возникли трудности с выдачей багажа и очереди. Владелец аэропорта "Аэрокузбасс" не имел средств для строительства нового терминала, которое оценивается в 4 млрд рублей. Власти Кузбасса и En+ Group (основной акционер "Русала") заключили соглашение, по которому компания готова выступить в качестве инвестора строительства.