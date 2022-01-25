"Сколково" создает инфраструктуру для привлечения инвестиций в образовательные стартапы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. EdTech-хаб фонда "Сколково" создает инфраструктуру, которая поможет образовательным стартапам выйти на рынок и получить инвестиции, так как нехватка инвестиций является одной из основных проблем в этой сфере. Об этом в День российского студенчества сообщила руководитель направления EdTech кластера информационных технологий фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ), директор акселератора ED2 Наталья Царевская-Дякина.

"За последние пять лет, к сожалению, не было создано ни одного инвестиционного фонда, ни одной профильной программы поддержки именно образовательных стартапов. Все-таки хочется, чтобы к этой категории стартапов было особое внимание. Поэтому мы хотим в рамках EdTech-хаба создать всю инфраструктуру, которая поможет стартапу привлечь инвестиции, будь то венчурные студии, инвестиционные клубы, синдикаты бизнес-ангелов или какие-то другие варианты взаимодействия и помощи для EdTech-стартапов", - сказала Царевская-Дякина.

По ее словам, индустрия EdTech (Educational technology, новые технологии в образовании), с одной стороны, достаточно молода, а с другой стороны - это часть одного из самых глобальных мировых рынков - образования. В мировом масштабе он превышает рынок медиа, рекламы и телевидения и исчисляется в размере 6,5 (в прогнозе - более 7) трлн долларов. Мировой EdTech до недавнего времени занимал всего 4% этого рынка (в прогнозе - 6,5%), то есть потенциал роста еще есть.

Что касается российского сектора EdTech, как добавила эксперт, то в РФ насчитывается уже больше сотни EdTech-компаний, которые работают в коммерческом сегменте. Есть лидеры этого рынка, есть небольшое количество стратегических инвесторов, которые этот рынок консолидируют. К задачам EdTech-хаба "Сколково" при этом относится помощь самой молодой части рынка - образовательным стартапам.

"Если взрослые EdTech-компании на стадии появления копировали традиционные формы обучения только в онлайне, то стартапы нового поколения уже относятся к категории EdTech 2.0 - это следующая категория проектов по цифровизации образования, которая изначально подразумевает методологическую и педагогическую переработку контента, применение новых механик и технологий, например, AR/VR, нейротехнологий. Существуют в том числе и совершенно не занятые ниши. Этим проектам нужно помогать выходить на рынок", - добавила представитель "Сколково".

Новые возможности для стартапов

По словам Царевской-Дякиной, образование - это очень длинный продукт, его достаточно долго и сложно создавать, а также долго и сложно потреблять. И любые образовательные стартапы - длинные в реализации. Поэтому в рамках EdTech-хаба планируется предоставить для образовательных стартапов возможность пилотирования и customer development (быстрое тестирование идей продуктов), организовав различные площадки: от образовательных организаций до корпоративных университетов и партнерскую среду для апробации и пилотирования новых образовательных механик, методологий и технологий.

"Кроме того, это набор сервисов для самих стартапов. Мы хотим, чтобы в EdTech-хабе были свои студии создания контента, команды методологов и разработчиков образовательных продуктов. Создавая основной продукт, стартапы очень много аутсорсят - часто продакшн контента и методологию. Поэтому мы планируем создать сеть профильных сервисов для EdTech-компаний, плюс набор необходимых услуг для стартапов, например, в области юридической помощи или финмоделирования", - пояснила эксперт.

Также, по ее словам, планируется создание программ, закрывающих кадровые нужды индустрии, то есть образование для EdTech-специалистов. По данным руководителя направления EdTech кластера информационных технологий "Сколково", наблюдается нехватка таких кадров, как методист и методолог образовательных курсов, продюсер, сценарист, специалист по цифровизации образования.

"Мы хотим создать отдельный трек - собственные образовательные курсы. Вторая подчасть - предпринимательский тип образования. Это акселератор либо экспертно-консультационные и менторские программы, которые помогают именно в становлении бизнеса. Часть из этого уже работает на площадке "Сколково": акселератор ED2 стал частью EdTech-хаба, встречи с инвесторами и корпорациями и другие мероприятия проводятся там", - добавила Царевская-Дякина.

Согласно данным "Сколково", для участия в EdTech-хабе нет специальных ограничений. Участвовать могут любые проекты, связанные с образовательной деятельностью. Это может быть корпоративный университет, подразделение большого EdTech, крупный коммерческий игрок, венчурный фонд, маленький или не очень стартап, которому просто нужен офис.

Акселератор ED2

Акселератор ED2, как добавили в фонде, был запущен для помощи образовательным стартапам в выходе на рынок и получении инвестиции. Он существует уже более трех лет, и сейчас идет программа седьмого набора. Акселератор проходит при поддержке "Сколково" и Фонда "Иннопрактика". Через акселератор прошли более 2 тыс. проектов, более 500 прошли обучение, а 12 получили инвестиции от партнеров-инвесторов.

"По методологии - это классическая экспертно-консультационная программа с участием топ-экспертов рынка образования. В нее попадает 20 команд, наборы у нас проходят два раза в год. Количество заявок на каждый - около 200-300. Это сравнимо с конкуренцией в хорошем вузе - более 10 проектов на одно место", - пояснила Царевская-Дякина.

Она добавила, что главное отличие ED2 от других акселерационных программ - узкая профильная экспертиза. А основной фокус в работе со стартапами - коммерциализация. Так, акселератор ED2 работает со следующими задачами: в несколько раз увеличить выручку проекта, проверить как можно больше гипотез, запустить несколько пилотов и, если нужно, начать переговоры с инвестором.

"Совокупно за это время мы провели более трех сотен пилотов разного масштаба в разных образовательных учреждениях, корпоративных университетах и даже на площадках организаций, которые к образованию не имеют никакого отношения, но могли дать клиентов. Я считаю основной ценностью акселератора именно умение пилотировать и апробировать образовательные продукты, а также наличие очень классной команды, которая много лет работает в сегменте EdTech с образовательными стартапами", - заключила представитель "Сколково".