Посол РФ: позиции Москвы и нового кабмина Германии по "Северному потоку - 2" в целом схожи

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Позиции России и нового правительства Германии в вопросе реализации проекта "Северный поток - 2" в целом схожи; любое искусственное торможение запуска газопровода едва ли полезно. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в опубликованном во вторник интервью медиагруппе Funke.

"Мы неоднократно настоятельно подчеркивали, что "Северный поток - 2" - это частный экономический, коммерческий проект, который не следует связывать с политикой. В принципе похожей политики придерживается и новое федеральное правительство", - сказал Нечаев. Он указал на то, что "газопровод готов и ждет разрешения на эксплуатацию".

"Мы очень надеемся на то, что сможем, наконец, довести проект до завершения, ведь это во взаимных интересах. Любое искусственное промедление едва ли было полезным", - заявил дипломат.

Посол также подверг резкой критике поставки странами НАТО вооружений правительству в Киеве. "Для урегулирования этого внутриукраинского конфликта совершенно вредно и контрпродуктивно то, что Украина накачивается оружием западных государств и тем самым и дальше осваивается в военном отношении", - считает он. По его словам, такая ситуация показывает, что Запад должен срочно пойти навстречу требованиям России по гарантиям безопасности.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.