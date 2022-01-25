ВЭБ.РФ запрашивает из бюджета РФ до 25 млрд рублей на развитие моногорода Байкальска

ИРКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ запрашивает из федерального бюджета 20-25 млрд рублей на развитие моногорода Байкальска в Иркутской области. Об этом во вторник сообщил журналистам старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Григоров.

"Мы запрашиваем непосредственно на город от 20 до 25 млрд рублей в зависимости от того, какие программы будут приняты и согласованы федеральными органами исполнительной власти. Это даст возможность привлечь более 100 млрд рублей частных инвестиций на территорию", - сказал Григоров.

Он уточнил, что поддержка из федерального бюджета необходима в основном на создание и развитие инфраструктуры, которая позволит запустить другие проекты.

"Это единственная территория на южном Байкале, где есть возможности для развития. Это черта города и это около 500 га территории, которые будут очищены и рекультивированы. Другого такого места под крупное развитие нет, а крупное развитие нужно, потому что нет на Байкале места, которое сможет принять значимый поток туристов, выступить неким хабом", - отметил Григоров.

Байкальск расположен на южном берегу озера Байкал, население города составляет более 12 тыс. человек. В 2013 году там закрылось градообразующее предприятие - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), проработавший с 1966 года. От него осталось более 6,5 млн тонн отходов производства, накопленных в специальных картах, которые расположены на берегу Байкала. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов БЦБК.

Госкорпорация ВЭБ.РФ занялась вопросами развития города и разработала мастер-план комплексного развития Байкальска до 2040 года. В него входят более 300 мероприятий и проектов. Тремя основными направлениями развития определены туризм, создание экологически чистых производств, сфера здоровья и спорта. Кроме того, в Байкальске планируют провести масштабную реновацию с использованием деревянного домостроения. Таким образом, Байкальск в будущем станет первым в России экогородом.