Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует рост биржевых индексов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС прибавлял 3,1% и находился на уровне 1 328,08 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи поднимался до 3 330,9 пункта (+2,96%). При этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи рос на 1,03%, до 3 268,75 пункта.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,16%, до $87,27 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 0,98% и торговался на уровне $84,13 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.