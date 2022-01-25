Комитет Совфеда по соцполитике поддержал поправки об индексации пенсий на 8,6%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании во вторник принял решение рекомендовать верхней палате парламента одобрить поправки, направленные на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях соответствующие поправки. Совет Федерации планирует рассмотреть закон на заседании 26 января.

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей, сообщила ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она добавила, что пенсии с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале. Также сенатор уточнила, что в феврале пенсионерам придет и компенсация за январь с учетом доиндексации.

Президент Владимир Путин поручил правительству принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Кабмин оформил поручение в виде поправок к законопроекту о соцпенсии представителям малочисленных народов Севера. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее отметил, что средний размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рублей.