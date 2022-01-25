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Mubadala, Сбер и РФПИ стали инвесторами сети дата-центров IXcellerate

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Суверенный фонд ОАЭ Mubadala, Сбер и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стали акционерами российского оператора коммерческих дата-центров IXcellerate. Об этом говорится в сообщении Сбера.

"IXcellerate, ведущий российский оператор коммерческих дата-центров, привлек около $190 млн от действующих акционеров и новых инвесторов, включая Mubadala Investment Company (Mubadala, суверенный фонд ОАЭ), "СберИнвест" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации)", - отмечается в сообщении.

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Россия
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