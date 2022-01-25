Отставание отгрузки нефти в Новороссийске от графика составляет две позиции

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Шторм в порту Новороссийска закончился накануне вечером, отставание от графика отгрузки составляет две танкерные позиции по нефти и две - по нефтепродуктам, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В Новороссийске вчера в 18:35 шторм закончился, сейчас в работе два причала под нефть и два под нефтепродукты. Отставание от графиков отгрузки нефти и нефтепродуктов по две танкерные позиции", - сказали в компании.

В балтийских портах Усть-Луга и Приморск вчера вечером также отменили штормовое предупреждение, работы из графика не выходили.

В дальневосточном порту Козьмино погода рабочая, под наливом находится танкер позиции 25-26 января, отметил Демин. В Махачкале работы также идут по плану. Опаздывающих танкеров нет.

Прием в систему "Транснефти" и отгрузки на НПЗ ведутся без существенных отклонений от графика, добавил официальный представитель "Транснефти".