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В Skillbox Holding объяснили сокращения

В холдинге заявили, что они связаны с централизацией процессов после слияния нескольких компаний

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сокращение штата сотрудников в компаниях Skillbox и Geekbrains связан с централизацией процессов после создания ими образовательного холдинга Skillbox Holding Limited в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Skillbox Holding Limited.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники в компаниях сообщила о массовых сокращениях в компаниях Skillbox и Geekbrains, которые входят в образовательный холдинг Skillbox Holding Limited, в ноябре-декабре 2021 года. По данным собеседника, близкого к руководству Skillbox, компании покинули порядка 300 человек.

"После слияния нескольких компаний в единый образовательный холдинг в 2021 году менеджмент Skillbox Holding Limited централизует процессы: объединяет дублирующие функции и проводит необходимые организационные изменения. Данные изменения - логичный шаг для дальнейшего развития холдинга", - пояснили в пресс-службе.

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