Эксперт: сбой в энергоснабжении Центральной Азии ничем не угрожает России

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Масштабный сбой в энергосистемах Узбекистана, Казахстана и Киргизии никак не скажется на России по причине высокой надежности системы. Такое мнение ТАСС выразил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Нам это ничем не грозит, потому что у нас система высокой степени надежности, у нас большие резервы даже на случай аномальных зимних холодов", - сказал он.

Пикин добавил, что авария произошла в южной части Казахстана и по этой причине Россия не сможет оказать какую-либо помощь, так как в режиме параллельной работы с РФ функционируют северные регионы республики.

О сбоях энергосистем

Около 09:00 мск сразу в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане - произошел масштабный сбой с отключением электроэнергии. Проблема в единой энергосистеме региона возникла из-за перегрузки в казахстанских сетях. Компания - оператор объяснила ее "набросом" избыточных мощностей из Узбекистана и Киргизии, теперь Казахстан экстренно наращивает экспорт электроэнергии в РФ.

Из-за сбоя прекращал работу аэропорт Ташкента, в Бишкеке было отключено отопление и водоснабжение, прекращались банковские операции.

Сейчас в затронутых сбоем областях задействуют автономное энергообеспечение, постепенно восстанавливая подачу электричества.