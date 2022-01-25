Минсельхоз рассчитывает на сохранение динамики роста производства молока в 2022 году

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Основной задачей молочной отрасли на 2022 год является сохранение динамики роста производства молока. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе выступления на XIII съезде Национального союза производителей молока.

"По предварительной оценке, в 2021 году объем производства сырого молока составил 32,3 млн тонн. Это практически на уровне 2020 года, но, тем не менее, мы можем констатировать, что 100 тыс. тонн к уровню 2020 года мы прибавили. Уважаемые коллеги, основная наша задача, несмотря на все сложности, с которыми мы сейчас сталкиваемся, в которых мы сейчас по сути дела живем, не снижать динамику роста", - сказал Патрушев.

Для этого предпринимается ряд мер, в том числе модернизация действующих и создание новых высокотехнологичных предприятий. За прошедший год было построено и обновлено 170 животноводческих ферм, которые позволяют замещать убытие старых мощностей, объяснил министр. Он подчеркнул, что в 2021 году отмечался рост производства сыров, творога, обработанного и сухого молока, мороженого. Минсельхоз рассчитывает, что в 2022 году объемы производства молочной продукции будут сохранены по отношению к 2021 году, добавил министр.

Патрушев отметил, что устойчивые показатели производства позволяют планомерно наращивать экспорт продукции молочной переработки и молока. За 2021 год он превысил 390 млн долларов, что практически на треть выше, чем за 2020 год. Наиболее востребованы за рубежом российские сыры, кисломолочная продукция и мороженое. Традиционными импортерами молочной продукции из РФ являются страны ближнего зарубежья, на них приходится более 90% экспорта. За последние четыре года для отечественной молочной продукции открыто 22 новых направления. Ключевые из них - Китай, Южная Корея, Саудовская Аравия, Египет и Сингапур.

Глава Минсельхоза напомнил, что ключевым ориентиром для отрасли является доктрина продовольственной безопасности. "Но здесь пока ситуация не настолько позитивная, насколько мы хотели бы. Мы еще не обеспечены молочными продуктами в соответствии с цифрами, утвержденными доктриной. На сегодняшний день цифры составляют 84%, план у нас в рамках доктрины - 90%", - отметил Патрушев.

Меры господдержки

Для стимулирования производства молока и его переработки Минсельхозом предусмотрен комплекс мер господдержки. В 2020 году ее совокупный объем превысил 38 млрд рублей. В 2021 году был предоставлен сопоставимый уровень объема поддержки. Кроме того, в качестве стимулирующей меры в период пандемии аграриям было дополнительно предоставлено 10,6 млрд руб. на возмещение затрат для закупки кормов для молочного КРС, напомнил министр. По его словам, в 2022 году данная мера поддержки может быть предоставлена снова.