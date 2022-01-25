Перегрузку ядерного топлива завершили на энергоблоке № 6 Ленинградской АЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Специалисты впервые перегрузили ядерное топливо из реактора энергоблока № 6 Ленинградской АЭС. Из реактора извлекли 163 кассеты с топливом, 48 из них были заменены на свежие, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).

"На шестом энергоблоке ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС успешно завершилась первая в его истории перегрузка ядерного топлива. Специалисты извлекли из активной зоны реактора 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом и переместили их в бассейн выдержки. <…> После подтверждения целостности корпуса реактора и его внутрикорпусных устройств 115 кассет с топливом загрузили обратно в реактор, а 48 кассет заменили на свежие", - говорится в сообщении.

Работы были проведены "мокрым" методом - под слоем воды с использованием перегрузочной машины. Специалисты управляли процессами дистанционно в целях безопасности.

Энергоблок № 6 был остановлен на первый плановый капитальный ремонт в конце декабря. Помимо перегрузки топлива, специалисты во время ремонта планировали проверить оборудование систем безопасности энергоблока, парогенераторы и другие устройства. Ремонт завершится в феврале.

На сегодняшний день на Ленинградской АЭС действуют энергоблоки № 3 и № 4 РБМК-1000. 11 января был отключен от сети для проведения ремонта энергоблок № 5 ВВЭР-1200, завершить ремонт планируется к концу февраля.

Ленинградская АЭС - крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в городе Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые и водо-водяные. Станция состоит из шести энергоблоков. За время работы ЛАЭС выработала 1 трлн 80 млрд кВтч электроэнергии, это рекордный показатель для отечественной атомной энергетики.