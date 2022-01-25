{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США

Таможенники изъяли 11 международных посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова
© Пресс-служба ФТС России/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники таможни пресекли канал контрабанды из России в США, организованный гражданином РФ через международные почтовые отправления. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенниками в почтовых отделениях Ставропольского края было выявлено и изъято 11 международных посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посылки отправлялись под вымышленными именами. "Как установила экспертиза, магазины производились по заказу Минобороны СССР и находятся на вооружении в России", - уточняется в сообщении.

По данным ФТС, в ходе обысков в доме подозреваемого изъяты 967 гильз, 1 013 пуль и 172 магазина, а также оборудование для производства боеприпасов. По факту контрабанды возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Теги
Россия
Кремль надеется, что действия Минфина США в отношении "Группы ГАЗ" не связаны с санкциями
Минфин США ранее сократил продление сроков завершения сделок с российским холдингом
Читать полностью