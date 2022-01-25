Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники таможни пресекли канал контрабанды из России в США, организованный гражданином РФ через международные почтовые отправления. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенниками в почтовых отделениях Ставропольского края было выявлено и изъято 11 международных посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посылки отправлялись под вымышленными именами. "Как установила экспертиза, магазины производились по заказу Минобороны СССР и находятся на вооружении в России", - уточняется в сообщении.

По данным ФТС, в ходе обысков в доме подозреваемого изъяты 967 гильз, 1 013 пуль и 172 магазина, а также оборудование для производства боеприпасов. По факту контрабанды возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.